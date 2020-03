Persönliches Interview Katie Holmes schwärmt von ihrer "starken" Tochter Suri

Katie Holmes (41, "Dawson's Creek") hat in einem neuen Interview über die Zeit nach der Scheidung von Tom Cruise (57) gesprochen und Einblicke in ihr Leben mit der heute 14-jährigen Tochter Suri gegeben. 2012 ist die Schauspielerin mit der damals knapp Siebenjährigen nach New York gezogen und machte eine "heftige" Zeit durch, in der sie "sehr viel Aufmerksamkeit" bekommen habe, wie sie der "InStyle" berichtet. Um den Paparazzi zu entkommen, die sie in dieser Zeit auf Schritt und Tritt verfolgten, sei sie teilweise um sechs Uhr morgens mit der Kleinen in den Park gegangen, "wenn uns niemand sah".