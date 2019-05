Persönliches Essay veröffentlicht Michelle Obama: So wichtig ist Freiraum für Kinder

In einem persönlichen Essay im Rahmen des Muttertags erklärt Michelle Obama (55, "Becoming"), wie sie zu der Person geworden ist, die heute als das Vorbild moderner Powerfrauen gilt. Die ehemalige First Lady der USA schreibt in der neuen Ausgabe des US-Magazins "People", dass sie vieles im Bezug auf Kindererziehung von ihrer eigenen Mutter gelernt habe.