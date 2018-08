Persönliche Gegenstände gestohlen Großer Schock für John Mayer: Er wurde Opfer von Einbrechern

Als reicher Promi ist man vor Einbrechern nicht sicher. Das musste jetzt auch John Mayer (40, "New Light") leidvoll erfahren. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde der Sänger Opfer eines Einbruchs. Nach Angaben der Polizei habe sich am Freitagmorgen ein Eindringling Zugang zum Haus des Musikers in Beverly Hills verschafft. Die Person habe das Schlafzimmerfenster zertrümmert und das Haus "geplündert".