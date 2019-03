Reisebüro wirbt mit Bild aus Landshut

Wie genau das Foto in die Werbung kommt? Wissen wir nicht genau. Vermutlich gibt es irgendwo in den Weiten der spanischen Werbebilder eins, das falsch beschriftet ist. Was uns leidtut für alle Urlauber, die jetzt in der Hoffnung auf genau diese Kulisse nach München fahren – und das nie sehen werden. Was aber jetzt auch klar ist: Zumindest nach Auffassung der Bewohner hätte auch Landshut das Zeug zur Landeshauptstadt.