BA-Chef Thomas Kauer (CSU) sagt: "Das kann der BA nicht klären". Schon im Dezember hatte das Gremium einen umfangreichen Fragenkatalog in der Sache an die Stadt geschickt und stellte seine Zustimmung nur in Aussicht, wenn der Bolzplatz auf dem Parkhaus genehmigungsfähig sei. "Er muss für alle frei und ohne Begrenzung zugänglich sein", so Kauer. Der BA werde das Thema behandeln, sobald die Stadt geantwortet habe.