Trickbetrüger in Schwabing: Rentnerin übergibt mehrere zehntausend Euro

Der falsche Polizeibeamte übergab das Telefonat anschließend an eine weibliche Person, die den Sachverhalt auf emotionale Weise bestätigte und Anweisungen zur Geldübergabe gab. Daraufhin begab die 85-Jährige sich zu einer Bankfiliale, um den geforderten Geldbetrag in bar abzuheben. Diesen übergab sie gegen 13.30 Uhr an eine unbekannte Abholerin vor dem Wohnanwesen in Schwabing.