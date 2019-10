"Wir freuen uns sehr, dass wir ein Eigengewächs so lange an den Verein binden können", sagte Hachings Präsident Manfred Schwabl zur Vertragsverlängerung. "Diffi kam mit 14 Jahren zur Spielvereinigung. Es ist unser Ziel, dass wir Talente aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum im Profiteam integrieren. Diesen Weg, auf regionale Eigengewächse zu setzen, werden wir auch in der Zukunft weiter forcieren."