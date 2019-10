Perfekt für den Herbst Country-Charme 2.0: Darum feiern die Stars den Prärie-Look

Diese Designer zeigen wie's geht

Labels wie Coach, Self-Portrait und Alessandra Rich haben ihren Kreationen das Altbackene genommen und sie ins 21. Jahrhundert geholt. Auf den Runways zeigten sie Roben aus luftigen Stoffen und weiten Silhouetten. Auch Stars wie Sienna Miller (37), Kate Hudson (40), Margot Robbie (29, "Once upon a Time In... Hollywood"), Mandy Moore (35), Priyanka Chopra (37), Elle Fanning (21), und Lili Reinhart (23) haben den Prärie-Trend für sich entdeckt. Das Schöne an dem modernen Ranch-Look ist seine Vielseitigkeit. Frau kann nach Lust und Laune kombinieren.