Was der 36-Jährige in Deutschland vorhatte, woher er kam und warum er in dem Honda auf der A8 in Richtung Salzburg fuhr, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Wagen wurden offenbar keine Waffen, Werkzeuge oder Ähnliches gefunden. Möglicherweise wollte der Maurer sich in seine alte Heimat nach Litauen absetzen.