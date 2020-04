Seit bald zwei Jahren veröffentlicht der beliebte Münchner Karikaturist Dieter Hanitzsch (86) seine Zeichnungen jeden Freitag wieder in der Abendzeitung. Er hat in dieser Zeit so viel Zuspruch von den AZ-Lesern bekommen, dass er ihnen (und nicht nur denen) jetzt etwas zurückgeben möchte: Er bringt allen, die mögen, das Zeichnen bei – per Video-Kurs!