Per Kaiserschnitt Pussycat-Dolls-Sängerin Kimberly Wyatt zum dritten Mal Mutter geworden

Sängerin Kimberly Wyatt (37), bekannt aus der Band The Pussycat Dolls, ist zum dritten Mal Mutter geworden. Die frohe Nachricht verkündete ihr Ehemann, das britische Model Max Rogers (37), über seinen Twitter-Account. Dort schrieb er: "Ich freue mich mitteilen zu können, dass Kimberly diesen Nachmittag entbunden hat. Mutter und Baby geht es gut." In "ein paar Wochen" wolle das Paar dann "alle Details" mit der Welt teilen - also wohl Geschlecht und Namen des Kindes.