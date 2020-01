Kirchham - Die Polizei hat in Niederbayern einen zweifach verurteilten Straftäter gefasst. Der 29-Jährige sei bei einer Verkehrskontrolle in Kirchham (Landkreis Passau) kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe sich herausgestellt, dass gegen ihn zwei Strafbefehle des Landgerichts Regensburg vorlagen: Einer wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein weiterer wegen Betruges.