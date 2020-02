Per Anhalter durch die Galaxis, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar, Castingshow

Der Auslandsrecall führt die besten 26 Sängerinnen und Sänger nach Südafrika. Das erste Set, an dem sie performen müssen, ist im Nature's Valley im Tsitsikamma Nationalpark - einem der schönsten Orte an der Gardenroute. Die Küste wird von den majestätisch aufragenden Tsitsikammabergen eingegrenzt und bietet eine traumhafte Kulisse aus Sandstrand, Fluss und wildem Meer. Hier performen die Kandidaten in Dreier- und Vierergruppen vor der Jury.