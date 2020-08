Noch 40 Jahre in einer Großbrauerei Flaschen abzufüllen, das habe sich Schneider nach 20 Jahren als Bierbrauer nicht vorstellen können. Warum sucht ein Pharmaunternehmen gezielt nach Brauern? Weil es um Fermentation geht – in beiden Bereichen. "Das, was wir hier machen, hat viel Ähnlichkeit mit der Arbeit in einer Brauerei", sagt Schneider.

Harald Schneider: "Wir vermehren hier Zellen"

Er erklärt: "In der Brauerei stelle ich aus Gerstenmalz und Wasser im Prinzip eine Nährlösung her, die ich mit einer Bierhefe vergäre. Bei Roche gewinnen wir unsere Antikörper aus bestimmten Zellen, die auch eine spezielle Nährlösung brauchen. Im Ansatztechnikum ist meine Aufgabe, diese Nährlösungen aus eiweiß- und stärkehaltigen Pulvern herzustellen. Das Ansatztechnikum entspricht quasi dem Sudhaus in der Brauerei."

Dann geht es weiter: "In der Brauerei habe ich einen Gärkeller, das ist bei uns im Prinzip die Zellfermentation mit ihren großen Edelstahlkesseln. Da passiert nichts anderes. Wir vermehren hier Zellen, die dann Antikörper produzieren. Also auch wieder ziemlich ähnlich. Danach wird in beiden Fällen alles wieder getrennt mit Filtern und Separatoren. Übrig bleibt dann im Prinzip auf der einen Seite das Bier, auf der anderen Seite eine Flüssigkeit mit Antikörpern", schildert er.

Also alles ganz einfach? Nicht ganz. Denn in der Pharmaproduktion geht es doch noch deutlich strenger zu, was Dokumentation und Hygienevorschriften anbelangt. "Wenn ich beim Brauen fünf Kilo Malz vergesse, das schrote ich noch und schmeiß es nach, aber das geht hier in der Pharmaproduktion natürlich nicht. Die Umstellung war schon extrem", erzählt Schneider und muss lachen.

Auch die sterile Umgebung, Haarnetz und Bartschutz sind anfangs neu. Bereut hat er den Wechsel trotzdem nie. Was es bei Roche freilich auch nicht gibt, ist der sogenannte Haustrunk, eine nicht unerhebliche Menge an Bier, die Brauereimitarbeiter bekommen. Aber das ist für Schneider kein Problem: "Ich gehe lieber in den Biergarten, ich hab daheim gar kein Bier rumstehen", sagt er und lacht.