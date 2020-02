Bald soll sich der Ärger zumindest ein bisschen verkleinern. Der MVV will ein Pilotprojekt starten, mit dem zum Beispiel in der Studentenstadt (oder auch am S-Bahnhof in Grafing) in der MVV-App angezeigt wird, ob noch Parkplätze frei sind – oder man besser einen anderen Standort ansteuert. Was Rosenbusch sonst umtreibt, erklärte er jetzt bei seinem Jahrespressegespräch. Die AZ fasst die wichtigsten Punkte zusammen.