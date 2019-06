Meist hat das mit der Riesen-Baustelle am Sendlinger Tor zu tun, so auch am kommenden Mittwoch und den darauffolgenden fünf Wochenenden. Weil der kommende Donnerstag auf einen Feiertag fällt, fängt die MVG schon am Mittwoch mit den Bauarbeiten an. Insgesamt gibt es diese Woche also an sechs Tagen hintereinander Einschränkungen bei der U-Bahn!