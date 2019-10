Währende der Stammstreckensperrung wird es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben, der alle S-Bahnhöfe außer den Marienplatz anfährt. Ersatzweise gibt es einen Halt am Odeonsplatz, von dem aus der Marienplatz in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar ist. Am Stachus halten und fahren die Ersatzbusse auf Höhe Lenbachplatz.