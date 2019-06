Peinliches Malheur Beim Twerken: Cardi B platzt Catsuit beim Auftritt

Rapperin Cardi B (26, "I Like It") gilt nicht gerade als schüchtern. Das hatte aber auch sie wohl nicht vorhergesehen: Bei einem Auftritt auf dem Bonnaroo Music and Arts Festival in Manchester, Tennessee, platzte ihr Catsuit - ausgerechnet in der Mitte des Hinterns. Cardi B trug einen bunten, grobmaschig gehäkelten Jumpsuit. Wegen ihres vielen Twerkens riss die Naht entlang des Reißverschlusses am Rücken. Die Sängerin reagierte professionell: Statt die Bühne zu verlassen, beendete sie den Auftritt im weißen Bademantel.