Peinlicher Fehler korrigiert "Game of Thrones": Kaffeebecher nachträglich aus Folge entfernt

Eine Panne in der neuesten Folge von "Game of Thrones" sorgte nach der Erstausstrahlung schon fast für Aufruhr unter den Fans. In einer Szene mit Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) und Jon Schnee (Kit Harington, 32) war auf einem Tisch ein Kaffeebecher abgestellt, der stark an die der Kette Starbucks erinnerte. Künftig wird der Fehler allerdings nicht mehr zu sehen sein.