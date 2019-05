Peinliche Situation? Was für ein Auftritt! Toni Garrn amüsiert sich in Cannes

Peinlich wurde es zum Glück nicht

Das Model hatte auf dem roten Teppich sichtlich Spaß - es hätte aber leicht auch zu einer etwas peinlichen Situation kommen können. Denn auf dem roten Teppich war auch die vermeintlich neue Flamme von Toni Garrns Ex-Freund Leonardo DiCaprio (44, "Titanic") anwesend. Seit einiger Zeit wird der Hollywood-Star mit dem argentinischen Model Camila Morrone (21) in Verbindung gebracht, die ebenfalls die Premiere des Films "The Best Years of A Life" besuchte. Garrn war zwischen 2013 und 2014 mit dem Schauspieler liiert, während Morrone DiCaprio seit Ende letzten Jahres sehen soll.