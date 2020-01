Peinliche Panne Xi Jinping als "Drecksloch" übersetzt: Facebook sagt Sorry

Angeblich sei Xis Name nicht in der Facebook-Datenbank für birmanische Übersetzungen enthalten gewesen. Dadurch würde das Übersetzungssystem Wörter automatisch durch solche ersetzen, die ähnliche Silben enthielten. Auf der Plattform waren dadurch lustige Sätze zu lesen wie "Herr Drecksloch, Präsident von China, kommt um 16 Uhr an" oder "Der Präsident von China, Herr Drecksloch, hat sich ins Gästebuch des Abgeordnetenhauses eingetragen".