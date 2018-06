Moskau - Was hat sich Burger King nur dabei gedacht? In russischen Netzwerken ist eine Anzeige aufgetaucht, in der die Fastfood-Kette Frauen die lebenslange Versorgung mit Hamburgern und eine Geldprämie in Aussicht stellt – für den Fall, dass sie von einem an der Fußball-WM teilnehmenden Spieler aus Russland schwanger werden würden.