München: Das ist der Pegelstand der Isar

Angesichts des Dauerregens in München stellt sich die Frage, ob auch an der Isar Hochwasser-Gefahr besteht? Nach Informationen des Hochwassernachrichtendienstes Bayern spannt sich die Lage in München derzeit an. Am Dienstagvormittag stand der Isar-Pegel bei knapp 300 Zentimetern über dem Pegelnullpunkt. Damit ist bereits die zweite von insgesamt vier möglichen Hochwasser-Warnstufen erreicht. Montagmittag waren es noch etwa 120 Zentimeter.