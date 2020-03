Pegasus Development AG Pegasus Development AG: Analysten prognostizieren Rekordjahr für 2020

Wie bereits in den vergangenen Wochen berichtet, wird die Pegasus Development AG sein Immobiliengeschäft in Deutschland ausweiten. Hierzu wird das Schweizer Finanzhaus in der deutschen Finanzmetropole Frankfurt eine weitere Niederlassung eröffnen. Insbesondere deutsche Investoren wird diese neue Entwicklung freuen, da man nun Ansprechpartner vor Ort hat.