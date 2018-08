"PBB"-Aus wird zur Nebensache Umut Kekilli: Von Natascha Ochsenknecht hätte er mehr Anstand erwartet

Umut Kekilli (34) verließ den TV-Container von "Promi Big Brother" genauso, wie er ihn als Nachzügler betreten hatte: still und ohne großes Tamtam. Doch im späteren Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news bricht es aus dem Ex-Freund von Natascha Ochsenknecht (54) nur so heraus. Das Verhalten von zwei bestimmten Leuten gehe ihm ganz besonders auf den Zeiger.