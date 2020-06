Zustand hat sich verschlimmert

Im Gespräch mit "Bild" wollte der ehemalige "GZSZ"-Darsteller nach der Show nicht offenbaren, an welcher lebensbedrohlichen Krankheit Pauline leidet. Er verriet lediglich, dass die 33-Jährige seit zehn Jahren mit ihr kämpft und sich ihr Zustand in letzter Zeit verschlimmert hat. "Wir wussten, dass wir irgendwann an einer Operation nicht vorbeikommen", so Petszokat. Im März sei es dann "so weit" gewesen, er selbst habe "zwei Wochen im Krankenhaus in Köln" verbracht.