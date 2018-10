Er lebt in Angst, dass sein Wohnhaus an der Hochstraße 71 samt Nebenhaus bald zum Abriss freigegeben wird. In seiner Nachbarschaft, zwischen Reger- und Hochstraße, plant die Becken Holding GmbH aus Hamburg bereits den Bau von 200 edlen Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 45 und 200 Quadratmetern. Das neue Münchner Baufeld der Hamburger, teilweise mit Blick über die Stadt und den grünen Gürtel am Auer Mühlbach, ist ein Filetstück des ehemaligen Paulaner-Geländes. Das Grundstück ist für neue (teure) Eigentumswohnungen freigegeben. Mietwohnungen und geförderte Wohnungen entstehen in einer weniger attraktiven Ecke des alten Brauerei-Areals.