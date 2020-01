Paula Lambert im Interview Das steckt hinter "No Body is perfect - Das Nacktexperiment"

Ab dem 13. Januar 2020 (20.15 Uhr) startet ein besonderes Experiment in Sat.1: In der Sendung "No Body is perfect - Das Nacktexperiment" stehen vier erfahrene Coaches Kandidaten zur Seite, die sich in ihrer eigenen Haut nicht mehr wohl fühlen. Autorin und TV-Host Paula Lambert (45) will gemeinsam mit Tanzpädagogin Sandra Wurster, Fotografin Silvana Denker und Plus-Size-Model Daniel Schneider die Teilnehmer dazu ermuntern, ihren Körper zu akzeptieren - alle vier Coaches sind nackt, lediglich farbenfrohe Bodypaintings zieren dabei ihre Körper.