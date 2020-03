Berlin - "And the Winner is...": Am Samstagabend sind in Berlin der Goldene und die sieben Silbernen Bären verliehen worden. Als bester Film konnte sich das Drama "Es gibt kein Böses" des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof durchsetzen. Auch die deutsche Schauspielerin Paula Beer konnte sich dieses Jahr über die Auszeichnung als Beste Darstellerin für ihre Rolle in "Undine" freuen.