München - Mehrere Passanten verständigten am Dienstag (8.1.) den Rettungsdienst: In der Paul-Heyse-Unterführung auf Höhe des Holzkirchner Bahnhofs liege ein bewusstloser Mann, der Hilfe bräuchte. Als die Rettungskräfte eintrafen, kam der 27-Jährige gerade zu sich. Er wehrte sich sofort gegen die Behandlung und schrie die Besatzung des Krankenwagens an. Nach vielen wüsten Beschimpfungen riefen sie die Polizei dazu.