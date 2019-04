Wie kommt denn dann die Standard-Drohung? Per E-Mail?

Die Standard-Erpressung kommt oft noch ausgedruckt per Brief. Das mag mit der Angst verbunden sein, auf technischem Wege enttarnt zu werden. Um sicher zu sein, dass meine E-Mail wirklich anonym bleibt, reicht es nicht, mir ein zweites E-Mail-Konto unter irgendeinem anderen Namen anzulegen. Wer diesen Gedanken hat und nicht zu 100 Prozent weiß, wie man seine IP-Adresse verschleiert, der geht bei harten Erpressungen scheinbar lieber noch auf Nummer sicher.