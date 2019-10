Neue Auflage der Broschüre "Vorsorge für Unfall Krankheit Alter"

Das ist nur eine von 25 Fragen, die in der 19. Auflage der Broschüre "Vorsorge für Unfall Krankheit Alter" (C.H.Beck-Verlag, 5,90 Euro) beantwortet werden. Das Informationsbedürfnis ist groß: In Deutschland müssen um die 1,3 Millionen Menschen betreut werden. Eine Zahl, die deutlich macht, wie dringend das Problem ist. Auch wenn sich nur wenige mit der düsteren Perspektive einer Demenz im Alter oder den Folgen eines Schlaganfalls beschäftigen wollen. Wer sich diesen Fragen stellen will, bekommt mit der aktualisierten 19. Auflage eine wichtige Hilfe an die Hand.