Patentante und Patenkind Angelina Jolie und Jacqueline Bisset in abgestimmten Paris-Outfits

US-Star Angelina Jolie (44, "Durchgeknallt") und ihre Patentante, die britische Schauspielerin Jacqueline Bisset (74), verbringen aktuell eine Woche gemeinsam in der französischen Hauptstadt Paris. Und wie schon am Tag zuvor zu sehen war, stimmen die beiden Künstlerinnen ihre Outfits aufeinander ab. Trugen sie am Montag beide Crème, waren Streifen das dominierende Fashion-Thema am Dienstag.