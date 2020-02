Patchworkfamilie Wie ist es Stiefmutter zu sein? Gisele Bündchen hat die beste Antwort

Für viele sind Gisele Bündchen (39) und Tom Brady (43) das Traumpaar schlechthin. Das brasilianische Model und der US-Football-Star feierten am Donnerstag ihren 11. Hochzeitstag und haben zwei gemeinsame Kinder: Vivian (7) und Benjamin (10). Aus einer früheren Beziehung stammt zudem Bradys Sohn Jack (12). In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram hat der frühere "Victoria's Secret"-Engel nun Einblicke in sein Patchwork-Familienleben gegeben. Eine Userin wollte dabei wissen, "wie es ist, eine Stiefmutter zu sein"- worauf Bündchen die wohl schönste Antwort gab.