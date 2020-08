Patchwork-Familie Lenny Kravitz gratuliert Jason Momoa mit gemeinsamen Bild

Kravitz war von 1987 bis 1993 mit Bonet verheiratet, die beiden haben die gemeinsame Tochter Zoe Kravitz (31, "Big Little Lies"). Momoa und Bonet sind 2017 vor den Altar getreten. Zusammen mit den zwei Kindern, die aus der Beziehung zwischen Bonet und Momoa stammen, ergibt das ein gutes Beispiel für eine funktionierende Patchwork-Familie, wie auch Kravitz offensichtlich findet. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild, in dem er lässig an Momoa lehnt, schreibt der Sänger: "Happy Birthday @prideofgypsies. Eine Familie. Eine Liebe." Das Geburtstagskind selbst antwortete: "Ich liebe dich, Ohana. Vermiss dich!"