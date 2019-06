Anzeige Passend für jeden Bedarf: Mancher Wickeltisch sollte klappbar sein

Hochwertige Alternative: Aufklappbarer Walnuss-Wickeltisch von ByBo. Foto: hygiene-shop.eu

Wie steht es um eine Wickeltisch Ablage und das Zubehör?

Eltern brauchen zahlreiche praktische Hilfen, die ihnen den Alltag mit dem Baby erleichtern. Dazu gehört selbstverständlich auch eine zusätzliche Wickeltisch Ablage, wie sie von den meisten Herstellern angeboten wird. Am häufigsten finden sich integrierte Regale, die Babyöl, Windeln, Tücher, Waschlappen, Cremes, ein Spielzeug und auch mal einen neuen Body aufnehmen können. So ist jederzeit alles griffbereit, was für die Versorgung des Kindes notwendig ist. Der Wandwickeltisch kann problemlos zusammengeklappt werden, auch wenn die Gerätschaften in den Regalen verbleiben. Dennoch bleibt das Möbel insgesamt schön schmal und nimmt kaum Wandplatz weg. So müssen die einzelnen Zutaten nicht jedes Mal wieder neu aufgebaut werden, bevor das Kind gewickelt wird.

In Sachen Hygiene gibt es viel Zubehör, das notwendig ist, damit das Kind außer der Liebe der Eltern auch die wichtige körperliche Pflege erfährt. Neben den bereits genannten Hilfsmitteln werden unter anderem Müllsäcke und Abfalleimer gebraucht. Hier hat sich die Firma Janibell mit geruchsfreien Windeleimer und dazugehörigen Müllsäcken spezialisiert.

Wer benötigt einen Wickeltisch klappbar?

Ein Klappwickeltisch ist vielfach gefragt. Fangen wir bei kleinen oder engen Wohnungen an. Oft reicht der Platz in einem Kinderzimmer nicht aus, um neben den notwendigen Möbeln wie Bett und Schrank sowie dem Spielzeug auch noch einen Standwickeltisch aufzubauen. Flure sind meist ebenfalls eng, auch im Bad bleibt wenig Raum dafür. So bietet sich ein Wickeltisch klappbar an, der einfach in der optimalen Höhe an der Wand angebracht wird und im zusammengeklappten Zustand nur wenige Zentimeter breit ist.

Ein solcher Wandwickeltisch ist auch in Kitas, öffentlichen Einrichtungen oder in der Gastronomie gefragt. Es muss den Eltern jedoch ein Wickelplatz angeboten werden, aber die Räumlichkeiten sind oft sehr knapp bemessen und können auch nicht einfach umgebaut werden. Also bietet sich ein ebenso praktisches wie hygienisches Modell aus Edelstahl, Holz oder Kunststoff an, das leicht gereinigt werden kann.

Nicht zuletzt wird ein Wickeltisch klappbar in der Pflege gebraucht, denn ältere und/oder demente Menschen brauchen die Unterstützung, dass sie regelmäßig gewickelt werden. Hier muss ein besonders stabiler Wandwickeltisch ausgewählt werden, der das höhere Gewicht des Erwachsenen aushält.

Das Prinzip Klappwickeltisch ist also ungemein beliebt und auch sehr begehrt. Dabei können die Modelle häufig passend zu den Einrichtungen ausgewählt werden, sodass alles miteinander harmoniert. Im Hygiene-shop.eu werden Ihre Wünsche in Bezug auf den passenden Wickelplatz erfüllt.