München - Am Mittwoch ist ein 51-Jähriger Mann mit Wohnsitz in München an einer Bushaltestelle nahe des Hanns-Seidel-Platzes ausfallend gegenüber Passanten geworden. Gegen 22.20 Uhr wurde der Mann dabei beobachtet, wie er öffentlich urinierte und wartende Fahrgäste fremdenfeindlich beschimpfte, wie die Polizei berichtet.