Passanten griffen ihn verbal an Daniel Küblböck: Olivia Jones berichtet von Mobbing-Vorfall

Gegenüber Jones habe er immer wieder von Mobbing-Vorfällen an seiner Schauspielschule berichtet - "aber das klang belanglos", wird Jones zitiert. Auch sie werde immer wieder Opfer von Beschimpfungen, hat diesbezüglich aber offenbar ein dickeres Fell als Küblböck: "Ich kann diese Anfeindungen für mich in Rückenwind umwandeln und versuche das nicht an mich herankommen zu lassen. Aber nicht jeder ist so stark wie ich, deshalb kämpfe ich gegen Mobbing."