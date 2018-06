Passanten bedroht München: Zwei Polizeieinsätze wegen verwirrten Randalierern

München – Der erste Einsatz ereignete sich gegen 11.20 Uhr in der Hedwig-Dransfeld-Allee in Neuhausen. Eine 45-jährige Frau wartete dort in ihrem Pkw auf ihren Sohn, als plötzlich ein Unbekannter in Feldjäger-Uniform an das Auto herantrat. Da der Mann verwirrt wirkte, bat die Frau ihn, zu gehen. Daraufhin drehte der Mann sich von der Frau weg, zückte einen silbernen Revolver aus dem Holster seiner Uniform und fuchtelte damit herum. Außerdem tat er so, also wolle er in die Luft schießen.