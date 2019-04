"Pass auf meine Babys auf" Sean Combs über sein letztes Gespräch mit Kim Porter

Es ging immer um die Kinder

Die Kinder waren demnach immer Gesprächsthemen zwischen den Ex-Partnern, wie Diddy weiter ausführt. "Immer wenn Kim und ich gesprochen haben, ging es um die Kinder. Wir redeten natürlich auch als Freunde, aber wir hatten nie ein Gespräch, in dem es nicht um die Kinder ging. [...] Auf einer Ebene wusste ich, dass sie mich hierfür trainiert. Ich weiß, dass ich bereit sein musste zu tun, was getan werden muss, wenn so etwas jemals passieren sollte." Kim Porter wurde nur 47 Jahre alt. Sie war am Morgen des 15. Novembers tot in ihrem Anwesen in Toluca Lake, Los Angeles, aufgefunden worden. Todesursache war eine schwere Lungenentzündung.