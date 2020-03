Zusammen mit dem jungen Münchner Jazzschlagzeuger Xaver Hellmeier und Organisten und Pianisten André Schwager, der vor zwei Wochen in der überfüllten Unterfahrt noch die Jazzlegende Benny Golson begleitete, will Geller noch Balladen wie "My One And Only Love" - bekannt durch Coltrane / Hartmann - spielen, um dann doch der elegischen Stimmung zur Zeit Ausdruck zu geben mit "Gone with the Wind".