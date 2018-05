Aufmerksame Nachbarn hatten in der Mitterfeldstraße Brandgeruch in einem Treppenhaus wahrgenommen. Zudem hatte ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung angeschlagen. Der Brand war im achten Stockwerk des Hauses ausgebrochen. Die Feuerwache Pasing und die Freiwillige Feuerwehr Großhadern rückten aus und drangen mit Atemschutzgerät und einem C-Rohr ausgestattet in das Einzimmerapartment vor. Dort trafen sie einen leblosen 70-Jährigen und dessen Hund an, der ebenfalls kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Ein Notarzteam und die in der Zwischenzeit alarmierte Tierrettung begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Für beide kam jedoch jede Hilfe zu spät. Herrchen und Hund verstarben noch an der Einsatzstelle.