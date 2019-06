Party-Marathon Tamara Ecclestone feiert eine Woche lang Geburtstag

Bescheidenheit hatte Tamara Ecclestone nie nötig. Das Familienvermögen von Papa Bernie liegt laut "Forbes" aktuell bei rund 3,1 Milliarden US-Dollar. Tamara ist außerdem seit 2013 mit dem Geschäftsmann Jay Rutland (38) verheiratet und lebt in London in den Kensington Palace Gardens. Die Straße am Kensington-Palast gilt als eine der teuersten Wohnstraßen der Welt.