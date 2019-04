Party in Oberhausen Davin Herbrüggen gewinnt "DSDS": "Der geilste Moment in meinem Leben"

Davin hatte sich mit 44,03 Prozent gegen Nick Ferretti (29), Alicia-Awa Beissert (21) und Joana Kesenci (17) durchgesetzt. Zu dem "DSDS"-Titel gibt es für den Sieger 100.000 Euro und einen Vertrag mit Universal Music. Neben seinem Finalsong "The River" überzeugte der 20-Jährige im Finale die Jury aus Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26), Oana Nechiti (31) und Xavier Naidoo (47) sowie Publikum und Zuschauer mit "(Everything I Do) I Do It For You" von Bryan Adams.