Party auf Hawaii Robbie Williams feiert Geburtstag seiner Tochter mit der Leihmutter

Entertainer Robbie Williams (45, "Swing When You're Winning") und seine Frau Ayda Field (40) feiern in wenigen Wochen den ersten Geburtstag ihrer Tochter Colette auf Hawaii, die im September vergangenen Jahres geboren wurde. Wie das britische Blatt "The Mirror" darüber hinaus berichtet, wird bei der Party auch die Leihmutter vor Ort sein, die das Mädchen zur Welt brachte und auf der Insel lebt.