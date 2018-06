München - Der bekannte Bayern-3-Moderator, Kabarettist und DJ Matthias “Matuschke“ Matuschik wird seinen Job beim Bayerischen Rundfunk vor der Landtagswahl im Oktober kurzfristig ruhen lassen. Der Grund: Der 53-Jährige möchte in die Politik und kandidiert in Würzburg und auf Listenplatz 1 in Unterfranken für die Partei Mut.