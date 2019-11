"So etwas darf sich nicht mehr wiederholen", mahnt Manuel Pretzl. Deshalb will seine CSU-Fraktion in einem Antrag, der der AZ bereits vorab vorliegt, nächste Woche fordern, dass das Planungsreferat darstellen soll, ob und für welche Areale es weitere Anfragen von Investoren gibt, einen Bebauungsplan zugunsten des Wohnungsbaus zu ändern. Pretzl: "Wir brauchen im Bereich des Planungsreferats dringend eine neue Kultur der Transparenz und Entscheidungsschnelligkeit."