Im Jahr 2018 ist erst ein einziger Dauerparkplatz freigeworden - 63 Personen stehen auf der Warteliste

Doch jetzt kommt sie, die Info für alle, die skurrile Geschichten aus der Stadt Landshut lieben: Im Karstadt-Parkhaus, direkt neben Oberpaur, nur durch eine kleine Mauer getrennt, ist ab Juni sofort ein Dauerstellplatz frei. Auf die erstaunte Nachfrage am Telefon, ob das wirklich kein Scherz sei, hieß es nach wie vor: Kein Scherz, es gebe keine Warteliste, für 80 Euro netto inklusive Mehrwertsteuer kann man so oft in das Karstadt-Parkhaus fahren, wie man will. Direkt neben dem übervollen Oberpaur-Parkhaus – mit sechs Jahren Warteliste. Weiterer Lichtblick: Das City Center Landshut! Dort ist auch noch was frei, für rund 95 Euro pro Monat kann man Am Alten Viehmarkt das Rundum-Sorglos-Park-Paket buchen. Von Wartelisten hat man hier auch noch nichts gehört – scheinbar liegt das CCL in einem nicht ganz so gefragten Park-Gebiet; und das, obwohl es auch nur geschätzt sieben Minuten Gehzeit von der Martinskirche entfernt steht.