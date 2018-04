Parkplatz-Not bei Rikschas Die Dreirad-Taxis in München bangen um ihre Plätze

Stadt will Rikschas an den Innenstadtrand verschieben

Die Standorte in der vollen Fußgängerzone, auch vor dem Hugendubel und am Stachus, sind für die Rikschafahrer so wichtig, "weil hier die meisten Touristen sind", so Hilber. Am Standplatz verbrauche ein Rikscha-Taxi etwa zwei Quadratmeter Platz, schätzt er. Damit sich Fußgänger nicht zu sehr an den Dreirädern stören, habe sich die Rikscha-Community darauf geeinigt, nicht mehr als fünf überdachte Dreiräder nebeneinander zu parken. Weitere könnten in einer "Nachrückzone" warten. "Das sieht aufgeräumt aus", findet der Fahrer-Sprecher.