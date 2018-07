Parken auf der Autobahn Helene Fischer macht ihre Fans vollkommen verrückt

Helene Fischer (33, "Atemlos durch die Nacht") ist ein echter Fan-Magnet. Das bewies der Schlager-Star einmal mehr am Freitag in Frankfurt am Main. Denn nachdem unter anderem die Polizei via Twitter bekanntgegeben hatte, dass "alle Parkplätze an der Commerzbankarena belegt" seien, stellten die danach anreisenden Konzertbesucher ihre Autos offenbar teilweise einfach auf der Autobahn ab. Das ist der kurz auf den ersten Tweet folgenden Kurznachricht der Polizei zu entnehmen.